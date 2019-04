Prozess in Aachen : Fünfjähriger stirbt an Darmverschluss - Haftstrafe für Mutter gefordert

Fünfjähriger stirbt an Darmverschluss - Haftstrafe für Mutter gefordert

Prozess in Aachen

Die Eltern des verstorbenen Jungen sitzen zu Beginn des Prozesses im Gericht in Aachen. Foto: dpa/Ralf Roeger

Aachen Der fünfjährige Junge litt unter Darmverschluss und am Ende unter unerträglichen Schmerzen. Die Mutter hätte die Notlage erkennen und zum Arzt gehen müssen, meint die Anklage. Dem Vater sei keine strafrechtliche Schuld nachzuweisen.

Ein fünfjähriger Junge soll an einem Darmverschluss gestorben sein, weil seine Eltern ihn trotz akuter Beschwerden nicht zum Arzt gebracht haben. Die Anklage hat am Dienstag vier Jahre und neun Monate Haft für die Mutter gefordert. Die 34-Jährige habe sich der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht und ihren Sohn im Stich gelassen, erklärte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Aachen.