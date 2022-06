Bei Autorennen in Aachen getötet : Jugendstrafe statt Mord im Prozess um Unfalltod einer Achtjährigen gefordert

Bei Autorennen in Aachen getötet

Aachen Ein achtjähriges Mädchen ist bei einem illegalen Autorennen ums Leben gekommen. Die beiden beteiligten jungen Männer sollen nun jeweils eine Jugendstrafe von fünf Jahren bekommen, fordert die Staatsanwaltschaft. Vom Mordvorwurf sind sie abgerückt.

Im Aachener Prozess um den Unfalltod einer Achtjährigen ist die Staatsanwaltschaft in ihren Plädoyers vom Mordvorwurf abgerückt: Sie forderte für die beiden Angeklagten jeweils eine Jugendstrafe von fünf Jahren wegen vorsätzlicher Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte.