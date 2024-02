Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Jonas Kratzenberg und sein freiwilliger Kriegseinsatz in der Ukraine

Zehn Monate hat Jonas Kratzenberg aus Aachen in der Ukraine gekämpft. Seine Erlebnisse an der Front hat er in einem Buch verarbeitet, das auch seine Motive, Zweifel und Ängste thematisiert. Der 26-Jährige hat in der Ukraine erst in der Internationalen Legion und dann bei den regulären Streitkräften gekämpft.