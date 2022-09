Vorfall in Herzogenrath : Wie ein Fünfjähriger beim Versteckspielen verloren ging und zurück zu seiner Familie fand

Aachen/Herzogenrath Er wollte sich nur vor seinen Geschwistern verstecken. Ein Fünfjähriger entschied sich aber für ein besonders gutes Schlupfloch – einen Zug in Richtung Aachen, der dann losfuhr. Zu spät um wieder auszusteigen. Wie der verlorene Sohn zu seiner Familie zurückkehrte und wie es dazu kam.

Das Ganze fing harmlos mit einem Versteckspiel in einem Herzogenrather Supermarkt an. Sein Vater war gerade mit den Einkäufen beschäftigt, als der Fünfjährige sich vor seinen Geschwistern versteckte. Aber es musste ein besonderer Versteckplatz sein, wo ihn keiner findet – schließlich macht Verstecken viel mehr Spaß, wenn die anderen Mitspieler lange suchen müssen. Deshalb ging das Kind unbeobachtet aus dem Supermarkt und lief zum Bahnhof, der in der Nähe lag. In einem Zug, der am Gleis stand, versteckte er sich – vielleicht dachte der Fünfjährige etwas wie: „Hier ist es gut genug“ oder „Meine Geschwister finden mich nie“. Doch die Bahn fuhr kurz darauf ab – in Richtung Aachen Hauptbahnhof, ungefähr 15 bis 20 Minuten entfernt von Herzogenrath, wo er versehentlich eingestiegen war. Dass seine Geschwister und auch sein Vater ihn so nicht wiederfinden würden, musste ihm in dieser Situation sicherlich schmerzlich bewusst geworden sein.