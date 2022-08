Beweis aus Online-Chat : Haftstrafe für 57-Jährigen aus Aachen – Sexarbeiterin filmte Kindesmissbrauch

Ein 57-Jähriger wurde in Aachen wegen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Der Respekt ist dem Gericht anzumerken: Die Zivilcourage der Online-Animateurin sei „ungewöhnlich und bewundernswert“. Schließlich hatte die Frau bei einem bezahlten Sex-Chat den sexuellen Missbrauch eines Kindes entdeckt, unbemerkt dokumentiert und angezeigt.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seinem sieben Jahre alten Stief-Enkelkind hat das Landgericht Aachen am Donnerstag einen Berufskraftfahrer zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Verfahren geht auf den Hinweis einer Online-Sexarbeiterin zurück, die bei einem Video-Kontakt erkannt hatte, dass ein Kind an dem Mann sexuelle Handlungen ausübte.