Unfall in Aachen : Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Streifenwagen schwer verletzt

Unfall in Aachen

Eine Fußgängerin ist in Aachen bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Beim Zusammenstoß mit einen Streifenwagen ist eine Fußgängerin in Aachen schwer verletzt worden. Die 19-Jährige sei beim Betreten der Fahrbahn mit dem Polizeiauto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten hatten kurz zuvor mit eingeschaltetem Blaulicht gewendet, um wegen eines Verkehrsverstoßes einem Auto hinterherzufahren. Beim Einfahren in die Straße sei die 19-jährige unvermittelt von rechts zwischen geparkten Autos auf die Straße getreten. Sie sei gegen die Seite des Streifenwagens gestoßen, gegen den rechten Außenspiegel geprallt und dabei gestürzt. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige ins Krankenhaus.