Gebäude akut einsturzgefährdet Frau stirbt nach Wohnungsbrand in Aachen

Eine 46 Jahre alte Frau ist nach einem Wohnungsbrand in Aachen gestorben. Die Frau wurde laut einer Polizeimitteilung am Freitagmittag mit schwersten Verbrennungen aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag ihren schweren Verletzungen. Die Feuerwehr wurde durch die anderen Mieter des Mehrfamilienhauses alarmiert.