Prozess um Feuer in Aachener Klinik Frau räumt Brandstiftung ein – Cannabis geraucht, „bevor es losging“

Die 66-Jährige fuhr in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal. Am Ende des Einsatzes in dem Krankenhaus am 4. März war sie von Polizeikugeln in Knöchel und Knie getroffen worden. Zuvor war sie, einen brennenden Bürostuhl vor sich herschiebend, auf einen SEK-Beamten zugegangen und trotz Aufforderung nicht stehen geblieben.