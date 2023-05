Tatverdächtiger festgenommen Frau auf Baumarktparkplatz in Aachen getötet

In Aachen ist eine Frau am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Baumarkts getötet worden. Die Polizei sperrte die Umgebung ab und setzte zur Fahndung einen Hubschrauber ein, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Schließlich wurde ein dringend Tatverdächtiger festgenommen. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zu dem Fall, über den zuvor die „Aachener Zeitung“ berichtet hatte.