Aus den Niederlanden bis nach Herzogenrath gehüpft : Anwohner fangen ausgebüxtes Känguru ein

Herzogenrath Ein ausgebüxtes Känguru aus den Niederlanden ist nach mehreren Tagen Flucht in der Städteregion Aachen wieder eingefangen worden. Das Tier heißt „Boomer“.

Wie die Stadt Herzogenrath am Freitag mitteilte, wurde „Boomer“ am Vorabend im Ortsteil Merkstein von Feuerwehr und Anwohnern vor einer Firmenhalle gestellt. Das Tier wurde vorerst im städtischen Bauhof untergebracht, bis es abgeholt wird.

„Am Donnerstagabend informierte eine aufmerksame Anwohnerin die Feuerwehr und die Bereitschaftsbeamtin der Ordnungsbehörde darüber, dass sich das gesuchte Känguru in einem Garten in der Hauptstraße in Merkstein aufhält“, so die Stadt. Beim ersten Einfang-Versuch sei das Känguru noch entkommen, an der Firmenhalle war die Flucht dann aber zu Ende.