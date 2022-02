Gefälschte Chargennummern gefunden : Fälscherwerkstatt für Impfpässe in Aachen ausgehoben

Aachen Bei einem 26-Jährigen in Aachen wurde eine Fälscherwerkstatt für Impfausweise in seiner Wohnung entdeckt. Die Polizei fand einiges an Material für die Pässe. Die Beamten wurden nach einer Kontrolle an der Grenze auf ihn aufmerksam.

Die Polizei in Aachen hat in der Wohnung eines 26-Jährigen eine Fälscherwerkstatt für Impfausweise entdeckt. Bei einer Durchsuchung seien eine ganze Reihe von Gegenständen, die zur Fälschung verwendet werden können, entdeckt worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Unter anderem seien hundert Aufkleber mit gefälschten Chargennummern sowie Blankoimpfpässe und Stempel entdeckt worden. Außerdem wurden eine Softairwaffe und ein Schlagstock gefunden.

Der 26-Jährige war in Verdacht geraten, nachdem die Bundespolizei an einem ehemaligen Grenzübergang in Aachen bei einer Kontrolle in seinem Wagen fünf gefälschte Impfausweise entdeckt hatte. Dann wurde ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung eingeholt.

(ldi/dpa)