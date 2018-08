Aachen: Erneut Auseinandersetzung zwischen Polizei und Vermummten

Aachen/Hambacher Forst Am Wochenende ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Aktivisten im Hambacher Forst gekommen. Ein Beamter wurde durch einen Steinwurf verletzt.

Bereits am Freitag hatten Vermummte am Hambacher Forst Polizisten mit Steinen beworfen und dabei einen Beamten verletzt. Die Attacke habe sich am Freitagabend auf einer Landstraße ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit. Der verletzte Polizist sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.