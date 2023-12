Landgericht Aachen Ehefrau auf Baumarktparkplatz erstochen – Urteil erwartet

In einem Mordprozess gegen einen 37 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Aachen wird am Montag das Urteil erwartet. Der Angeklagte hatte im Prozess zu Beginn in einer kurzen Erklärung gestanden, seine von ihm getrennt lebende Frau getötet zu haben. Die 28-Jährige war mit den drei gemeinsamen Kindern in ein Frauenhaus nach Iserlohn gezogen. Sie war am Tattag mit dem Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes verabredet, um ein Kind in Empfang zu nehmen. In einem Tagebuch hatte sie von einer unverhältnismäßigen Eifersucht und Kontrollsucht des Mannes geschrieben. Der Kosovare soll die Trennung nicht akzeptiert haben.