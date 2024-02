Unfall in Aachen E-Scooter-Fahrer wird von Auto erfasst – Lebensgefahr

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Aachen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 39-Jährige wollte nach ersten Erkenntnissen am späten Donnerstagabend kurz hinter einer Bahnbrücke die Straße überqueren, als er vom Auto eines 27-Jährigen angefahren wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 39-Jährige wurde demnach reanimiert und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt.