Prozess in Aachen Mehrjährige Haftstrafe für Ex-TV-Darsteller nach Schmuggel-Vorwurf

Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass der 61-Jährige an einem Drogenhandel von insgesamt knapp 1,4 Tonnen Kokain beteiligt gewesen war. Die Drogen wurden nach Gerichtsangaben in Verstecken von Luxusautos durch Europa transportiert. Der Angeklagte soll dafür Autos zur Verfügung gestellt haben. Der 61-Jährige bestritt vor Gericht, von dem Drogenhandel gewusst zu haben.