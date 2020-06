Regionalbahn in Aachen : Alleine im Zug - Bundespolizei nimmt blinden Hund in Obhut

Aachen Als wahrlich blinder Passagier stellte sich ein etwa zweijähriger Hund heraus, der allein in einer Regionalbahn in Aachen saß. Da der Besitzer nicht aufzufinden war, kümmerten sich die Beamten der Bundespolizei um das Tier.

In Aachen hat die Bundespolizei einen im Zug allein reisenden und blinden Hund in Obhut genommen. Zuvor informierten Bahn-Mitarbeiter die Polizei, weil sich der herrenlose Passagier in einer Regionalbahn im Abstellbahnhof des Aachener Hauptbahnhofs befand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.