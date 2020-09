23-Jähriger verletzt : Autofahrer bei Aachen niedergestochen - Verletzte bei Festnahme

Aachen Ein Fußgänger in Aachen soll eine Autotür aufgerissen und auf den Fahrer eingestochen haben. Es könnte ein islamistisches Motiv geben. Bei einer Festnahme gab es Verletzte - darunter ein Polizist.

In Stolberg bei Aachen ist ein Autofahrer niedergestochen und schwer verletzt worden. Am Abend ist ein Verdächtiger festgenommen worden. „Der Gesuchte konnte in Stolberg in einem Fahrzeug als Beifahrer durch ein mobiles Einsatzkommando festgenommen werden“, twitterte die Polizei Köln am Sonntagabend.