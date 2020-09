23-Jähriger verletzt : Autofahrer bei Aachen niedergestochen - Polizei prüft Motiv

Aachen Mysteriöser Vorfall in der Nähe von Aachen: Ein Fußgänger soll eine Autotür aufgerissen und auf den Fahrer eingestochen haben. Medienberichten zufolge wird ein islamistisches Motiv nicht ausgeschlossen.

In Stolberg bei Aachen ist ein Autofahrer niedergestochen und schwer verletzt worden. Nach dem Verdächtigen werde bundesweit gefahndet, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Sonntag. „Da ein islamistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Einsatzleitung an das Polizeipräsidium Köln übertragen.“

„Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen laufen“, sagte ein Polizeisprecher in Aachen. Der 23-jährige Autofahrer sei in der Nacht um 0.40 Uhr durch einen Messerstich verletzt worden und nicht in Lebensgefahr. Der Messerstecher sei flüchtig. Er habe die Autotür des langsam fahrenden Wagens aufgerissen und den Fahrer am Arm verletzt.