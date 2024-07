Seniorenwohnheim in Aachen 84-Jähriger schläft mit Zigarette ein – Lebensgefahr

Ein 84-Jähriger ist in einem Seniorenwohnheim in Aachen mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen – und selbst in Flammen gestanden. Der Mann schwebe in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr mit. Pflegepersonal habe die Flammen gelöscht, als er am ganzen Körper gebrannt habe. Danach behandelten Notarzt und Rettungsdienst den 84-Jährigen.