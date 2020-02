Aachen Ein Lastwagen hat einen jungen Mann vermutlich mehrere Kilometer mitgeschleift. Der Vorfall geschah auf einer Autobahnabfahrt der A4 im Raum Aachen.

Am Zielort entdeckte der Fahrer den 25-Jährigen tot unter dem Lastwagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In einem Stau auf der Autobahnabfahrt Eschweiler-West hatte der Fahrer in der Dunkelheit eine querende Person auf der Fahrbahn gesehen.