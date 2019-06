Urteil in Aachen : 18-Jähriger darf wegen früherer Straftat kein Polizist werden

Weil er als Jugendlicher in eine Straftat verwickelt war, darf ein 18-Jähriger aus dem Kreis Düren nach einem Gerichtsbeschluss kein Polizist werden. Er unterstützte als 14-Jähriger eine Gruppe, die betrügerische Geschäfte mit Jugendpornografie betrieb.

Dem Bewerber fehle aufgrund der Beteiligung an der Straftat die charakterliche Eignung für den Beruf, begründeten die Richter die Entscheidung. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht NRW in Münster eingelegt werden.

In dem Fall hatte sich der junge Mann vergeblich um die Einstellung in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zum 1. September beworben. Die Ablehnung der Bewerbung durch die Polizei sei nicht zu beanstanden, erklärten die Richter in Aachen. Die Behörde habe zurecht darauf verwiesen, dass ein Polizeibeamter zu einem Verhalten verpflichtet sei, das der Achtung und dem Vertrauen gerecht werde, das der Beruf erfordere. Von einem Polizeibeamten müsse in jeder Situation „rechtstreues Verhalten erwartet werden“. Nach diesen Kriterien bestünden jedoch Zweifel an der charakterlichen Eignung des Bewerbers.