Urteil in Aachen : 15-jähriger Brandstifter zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

Urteil in Aachen

Köln/Aachen Ein 15-Jähriger ist in Aachen wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes in zwei Fällen Medienberichten zufolge zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Als strafverschärfend sahen die Richter den Berichten zufolge jedoch den entstandenen Schaden in Millionenhöhe an. Zudem habe der Angeklagte durch seine insgesamt sieben Brandstiftungen fünf Menschen in Lebensgefahr gebracht und einige von ihnen verletzt.