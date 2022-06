Mit Wohnmobil unterwegs : Schlafendes Ehepaar aus NRW nachts auf Rastplatz an A7 ausgeraubt

Ein Ehepaar aus Münster übernachtet in einem Wohnmobil, als es an der Autobahn überfallen wurd (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Bönningstedt Ein Ehepaar aus NRW hat in seinem Wohnmobil auf einem Rastplatz an der Autobahn 7 geschlafen, als die Täter einbrachen. Sie besprühten ihre Opfer vermutlich mit Reizgas.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen ein oder mehrere Unbekannte nachts gewaltsam in das Wohnmobil des Paars ein, das an der A7 bei in Bönningstedt im Kreis Pinneberg stnad. Dabei wurden die beiden Opfer geweckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.