A61: Tödlicher Unfall bei Rheinbach

Rheinbach Auf der A61 hat es am Freitagabend einen tödlichen Unfall gegeben. Bei Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis hat ein Wohnmobil einen Lkw gerammt. Die Beifahrerin im Wohnmobil ist dabei gestorben. Die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Lkw vorher ein Rad verloren hat und auf den Seitenstreifen auf der A61 bei Rheinbach gefahren ist. Das Wohnmobil ist in den stehenden Lastwagen gekracht. Ob es zwischen dem Unfall und der Panne einen Zusammenhang gibt, ist noch nicht klar, heißt es am Freitagabend von der Autobahnpolizei in Köln.