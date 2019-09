Arbeiten am Straßenbelag : A59 bei Duisburg wird für mehrere Tage gesperrt

Arbeiten am Straßenbelag

Duisburg Etwa 30.000 Fahrzeuge rollen täglich über die A59 im Raum Duisburg. Der Straßenbelag muss erneuert werden. Deshalb werden die Fahrbahnen Richtung Süden gesperrt. Richtung Norden gab es zuvor Sperrungen.

Auf der viel befahrenen A59 beginnt am späten Donnerstagabend im Raum Duisburg eine mehrtägige Sperrung Richtung Süden. Ab 22 Uhr können die Fahrbahnen in Richtung Düsseldorf zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg-Nord und Duisburg nicht befahren werden, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitgeteilt hat. Grund sind Arbeiten am Straßenbelag. Ab Freitagabend ab 20 Uhr kommt noch direkt daran anschließend eine Sperrung zwischen dem Kreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Wanheimerort Richtung Düsseldorf hinzu.