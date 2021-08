Ein Verletzter auf A57 bei Meerbusch : Autofahrer provoziert Unfälle – Polizei löst Amok-Alarm aus

Meerbusch Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer auf der Autobahn 57 bei Meerbusch offenbar absichtlich mehrere Unfälle verursacht. Bei seiner Flucht raubte er zudem zwei Autos. Die Polizei war im Großeinsatz und löste vorsorglich einen Amok-Alarm aus.

Die Polizei war mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz, - darunter Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber - nachdem gegen 14 Uhr mehrere Unfälle auf der A57 in Richtung Nimwegen gemeldet wurden. Zuerst hatte die Polizei von der Autobahn 44 berichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann gegen 14 Uhr mit einem Pkw der Marke Daimler mehrere Unfälle auf der A57 verursacht. Dabei war auch der Motoradfahrer leicht verletzt worden. An der Anschlussstelle Bovert stahl der 36-Jährige gewaltsam ein Auto der Marke Mini und flüchtete weiter in Richtung Stadtgebiet Meerbusch. Am Friedhof Osterath brachte der Mann dann, nach weiteren Verkehrsunfällen, erneut ein Fahrzeug in seine Gewalt, berichtet die Polizei. Schließlich setzte er seine Flucht zu Fuß fort und konnte in der Nähe durch Streifenbeamte überwältigt und festgenommen werden. Ein erster Drogenvortest bei dem laut Polizei hoch aggressiven Mann verlief positiv.