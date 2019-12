Zwischen Holzbüttgen und Kreuz Kaarst : Ungewöhnliche viele Unfälle am Freitagmorgen auf A57

Ungewöhnliche viele Unfälle am Freitagmorgen auf A57

Kaarst/Krefeld/Neuss Am Freitagmorgen ist es auf der A57 zu auffällig vielen Unfällen gekommen. Die Ursache ist bislang unklar. Laut Polizei gab es kein Glatteis.

Schon um 5.30 Uhr krachte es zum ersten Mal am Freitagmorgen auf der A57 zwischen Holzbüttgen und dem Kreuz Kaarst. Ein Lastwagen war mit einem Auto zusammengeprallt. In der Folge dieses Unfalls fuhren weitere Fahrzeuge aufeinander auf.

Warum es zu den zahlreichen Blechschäden in so kurzer Zeit kam, ist unklar. „Für einen Freitag ist das schon sehr ungewöhnlich“, sagte der Polizeisprecher. Üblicherweise hätten an diesem Tag schon einige Pendler frei.