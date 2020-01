Zwischen Kleve und Goch : Sechs Verletzte nach Unfall mit Kleinbus auf der A57

Düsseldorf Bei dem Versuch, einen Lastwagen zu überholen, ist ein Kleinbus am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 57 verunglückt. Alle sechs Insassen des Kleinbusses wurden verletzt, drei davon schwer.

Am Donnerstagmorgen war die Fahrbahn der A57 in Richtung Köln zwischenzeitlich voll gesperrt. Aktuell wird der Verkehr noch an der Unfallstelle vorbeigeführt, weil die Unfallaufnahme laut Polizei noch laufe.