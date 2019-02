Polizei sucht Zeugen: Porschefahrer stirbt bei Unfall auf A555

Köln Am Montagmittag ist ein Autofahrer auf der A555 von der Fahrbahn abgekommen. Sein Porsche überschlug sich, der 54-Jährige starb bei dem Unfall.

Der 54-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit seinem Porsche auf der A555 in Richtung Bonn unterwegs, berichtet die Polizei. Aus derzeit unbekannten Gründen habe er in Höhe des stillgelegten Rastplatzes Eichkamp die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sportwagen geriet ins Schleudern und prallte am rechten Rand gegen einen Bordstein. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam erst in einem Gebüsch zum Stillstand.