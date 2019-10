A553 bei Brühl : Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Kartoffeln blockieren Autobahn

Köln Am Mittwochabend ist ein 39-jähriger Lastwagenfahrer auf der A553 schwer verletzt worden. Bei dem Unfall verlor sein Lkw die geladenen Kartoffeln. Für die Aufräumarbeiten musste die Strecke gesperrt werden.

Der aus dem Kreis Heinsberg stammende Lastwagenfahrer fuhr gegen 20.15 Uhr an der Anschlussstelle Brühl Ost auf die A553 in Richtung Bliesheim auf. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der 39-Jährige in der Kurve der Autobahnauffahrt die Kontrolle über sein Gespann, berichtet die Polizei. Der Lastwagen kippte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt.