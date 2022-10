Zwischen Wuppertal-Barmen und Elberfeld : A46 Richtung Düsseldorf nach Lkw-Unfall gesperrt – zwei Menschen verletzt

Düsseldorf Auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf ist es auf Höhe Wuppertal zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Autobahn ist bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Auf der A46 in Richtung Düsseldorf kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Unfall. Gegen 01:50 Uhr verlor eine junge Autofahrerin zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Elberfeld aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonwand. Sie kam mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, wo sie mit einem Lkw kollidierte, der versuchte, auszuweichen, so ein Sprecher der Polizei. Der Lkw kippte um und kam auf der Seite zum Liegen – dabei riss der Tank auf. Die Bergungs- und Auffangarbeiten dauern an, die Fahrbahn bleibt bis voraussichtlich 10 Uhr gesperrt, wie der WDR berichtete. Auch auf den Ausweichstraßen und Autobahnen in der direkten Umgebung kann es zu Stau kommen.