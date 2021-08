Unfall bei Hagen : Fünf Schwerverletzte nach Autorennen auf A46

Hagen Ein 28-Jähriger wollte während eines mutmaßlichen illegalen Autorennens auf die A46 fahren und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen: Fünf junge Menschen wurden schwer verletzt.

Der 28-Jährige aus Iserlohn verlor am frühen Sonntagmorgen in der Auffahrt des Autobahnkreuzes Hagen beim Rennen mit einem anderen Auto die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei in Dortmund am Montag mitteilte. Dabei sei er mit hohem Tempo durch die Mittelleitplanke auf die Hauptfahrbahn geschleudert worden.