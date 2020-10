Autobahn bei Hagen : Lkw-Unfall auf A45 sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Hagen Autofahrer müssen am Freitag morge mit massiven Verzögerungen auf der A45 rechnen. Ein Lastwagen war zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd in die Mittelschutzleitplanke gefahren. Die Bergungsarbeiten sind aufwändig.

Ein Lastwagen war am späten Donnerstagabend in Fahrtrichtung Dortmund in die Mittelschutzplanke gekracht. Zunächst sei die Zugmaschine geborgen worden, seit 5 Uhr nun der Auflieger, so der Polizeisprecher. Der Fahrer wurde demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.