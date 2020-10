Ausbau der A45 : Talbrücke bei Siegen gesprengt

Siegen Mit einem großen Knall ist am Sonntag eine Autobahnbrücke zu Fall gebracht worden: Die Sprengung der Talbrücke Eisern ist dabei nur ein kleiner Schritt im Mammut-Bau-Projekt A45-Erneuerung.

Fünf Pfeiler, 340 Meter Autobahn, bis zu 50 Meter über der Erde: Am Sonntag wurde mit der Talbrücke Eisern eine große Talbrücke der A45 in Fahrtrichtung Dortmund gesprengt (11 Uhr). Kostenpflichtiger Inhalt Damit die Brücke im Ganzen zur Seite kippte, wurden an allen fünf Pfeilern zeitgleich Sprengladungen gezündet, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW zurvor ankündigte. Für den Sprengabbruch sollte die komplette Autobahn bereits ab Mitternacht gesperrt werden.