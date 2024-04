Auf dem Weg nach England Bus kippt auf A45 im Sauerland um – acht Schüler verletzt

Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 45 bei Wenden in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag acht Jugendliche leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Dortmund mitteilte, kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.