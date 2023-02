Schwerer Unfall bei Dortmund Nach Panne von Lkw erfasst — 37-Jähriger stirbt auf A45

Der Kleintransporter hatte demnach am Donnerstag in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund-Süd einen Defekt und musste auf dem äußersten von drei Fahrstreifen halten. Der 37-Jährige stieg aus und wurde überfahren. Der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Seelsorger der Feuerwehr betreuten alle die Beteiligten. Die A45 war in Fahrtrichtung Oberhausen für mehrere Stunden gesperrt.