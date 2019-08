Auf A44 und A1 : Achtjähriger unternimmt wieder Spritztour - und baut Unfall

Soest Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche ist ein Grundschüler aus Soest mit dem Golf seiner Mutter über die Autobahn gerast - teilweise mit Tempo 180. In der Dortmunder Innenstadt fuhr er über rote Ampeln, dann baute er einen Unfall.

Der Junge aus Soest nahm sich sich offenbar in der Nacht zu Freitag gegen Mitternacht die Schlüssel des VW Golf seiner Mutter und startete den Motor, berichtet die Polizei. Dann fuhr er mit dem Automatik-Wagen auf die A44 in Richtung Dortmund. Gegen 0.30 Uhr meldete ein Zeuge ein schnell fahrendes Auto in der Dortmunder Innenstadt, das unter anderem über rote Ampeln fährt. Zudem soll am Steuer des Wagens ein Kind sitzen, berichtete der Zeuge laut Polizei.