Ohne Genehmigung unterwegs Lkw-Fahrer kommt von Straße ab – A44 bei Unna über Stunden gesperrt

Der 55-Jährige kam am frühen Morgen zwischen den Autobahnkreuzen Werl und Unna-Ost wohl wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Sein Lkw durchschlug die mittlere Schutzplanke und kam auf beiden Fahrstreifen zum Stehen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Der Textiltransport sei ohne Genehmigung unterwegs gewesen. Die A44 war danach in Richtung Dortmund für etwa fünf Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen am Unfall vorbeigeleitet. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.