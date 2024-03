Insgesamt fünf Verletzte Autos brennen auf A44 aus – zwei Menschen in Lebensgefahr

Zwei ausgebrannte Autos stehen auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund. Bei einem Unfall am Sonntagmorgen (3. März 2024), an dem noch ein weiteres Auto beteiligt war, zwischen der Anschlussstelle Werl und dem Kreuz Unna-Ost sind fünf Menschen schwer verletzt worden, zwei davon lebensbedrohlich.

Foto: dpa/Mauermann