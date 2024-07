Bei Dortmund/Unna Zwei Männer verbrennen auf der A44 nach mutmaßlichem Autorennen

Früh gibt es Anlass für die Polizei, ein verbotenes Wettrennen mit dem Fahrer eines hochmotorisierten Mercedes als Ausgangspunkt für den tödlichen Unfall zu vermuten: „Wir hatten Zeugen am Unfallort, die sehr präzise Angaben dazu machen konnten, was sich in den Momenten vor dem Unfall abgespielt haben soll“, so ein Polizeisprecher.