Auf der A44 Autofahrer stürzt bei Würselen von Brücke

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Montagmorgen auf der A44 bei Würselen (NRW) auf eine in der Mitte bereits abgerissene Autobahnbrücke gefahren und in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde nur leicht verletzt. Sein Wagen sei gut 25 Meter weit geflogen, habe sich in der Luft überschlagen und sei gut fünf Meter tiefer auf dem Dach liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Sie geht davon aus, dass jemand Absperrungen und Umleitungsschilder in Richtung der Ersatzbrücke entfernt hat, über die der Verkehr geleitet wird.