Geschlossene Schranke ignoriert : Lkw-Fahrer durchbricht Anlage vor A43-Brücke

Recklinghausen Dass er nicht weiterfahren darf, wollte ein Lkw-Fahrer nicht akzeptieren. Er durchbrach auf der A43 eine geschlossene Schranke. Ein anderer Fahrer stoppte ihn.

Weil sich zu viele über das Verbot hinwegsetzen, kam es zum Bau der Schrankenanlagen. Sie messen automatisch das Gewicht der Fahrzeuge und schließen die Schranke bei Überschreitungen. Zu schwere Lkws werden auf die Umleitungsstrecken geführt. Die Anlage in Fahrtrichtung Wuppertal ist seit Dezember in Betrieb, die in Richtung Münster geht an diesem Freitag in Betrieb.