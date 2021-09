Autobahn bei Dortmund : Überleitung der A43 auf die A40 aktuell gesperrt

Dortmund Die Überleitung der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A40 in Fahrtrichtung Essen ist am Samstag gesperrt. Grund ist ein liegengebliebener Schwertransporter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sperrung des Kreisels wird voraussichtlich bis Samstagabend um 22 Uhr andauern, berichtet die Polizei. Sie bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich großräumig zu umfahren.

(top)