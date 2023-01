Nach Lkw-Auffahrunfall auf A42 bei Herne Fahrer steigt aus Auto und stirbt — zweiter Mann stirbt im Stau

Der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Herne wurde mit einem schweren Schock, in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall bildete sich ein langer Rückstau in Fahrtrichtung Duisburg, da die Fahrbahn gesperrt wurde. Teilweise steckten die Autofahrer bis in die frühen Morgenstunden dort fest. In diesem rund 800 Meter langen Rückstau entdeckten die Polizisten einen nicht mehr ansprechbaren 60-jährigen Autofahrer aus Herne. Die Polizisten begannen laut Mitteilung umgehend mit der Reanimation. In einem Krankenhaus sei der Mann aber „nach medizinischem Notfall“ gestorben.