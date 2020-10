Autobahnsperrung : Zwei weitere Brücken über der A40 werden abgerissen

Erste Reparaturarbeiten an der Unfallstelle auf der A40 fanden Anfang Oktober statt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mülheim Nach einem Tanklasterunfall auf der A40 im September war bereits eine Eisenbahnbrücke abgerissen worden. Nun stellt sich heraus: Erneut kommen Störungen sowohl auf Autofahrer als auch auf Bahnkunden zu.

Der Tanklaster war am 17. September auf der A40 an einer Stelle verunglückt und in Flammen aufgegangen, die von mehreren Eisenbahnbrücken überquert wird. Eine Brücke musste bereits abgerissen werden. Alle drei sollen zunächst durch Behelfsbrücken ersetzt werden.