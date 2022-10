Kilometerlange Staus : Geisterfahrerin verursacht tödlichen Unfall auf A40 bei Bochum

Update Bochum/Essen Am frühen Morgen hat eine Falschfahrerin auf der A40 bei Bochum einen schweren Unfall verursacht. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Duisburg voll gesperrt.

Wegen des Unfalls zwischen Bochum und Essen müssen Autofahrer am Freitagvormittag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Autobahn sei am frühen Morgen zunächst in beide Richtungen voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es komme zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. In Richtung Dortmund staut sich der Verkehr nach WDR-Stauschau ca. fünf km (Stand 10 Uhr), mehr als 30 Minuten plus. In Richtung Essen staut es sich um 10 Uhr kaut WDR-Stauschau vier Kilometer.