Ein Gleis wieder frei : Nach Tanklaster-Brand wieder mehr Bahnverkehr über A40-Brücke

Mülheim Gut drei Wochen nach dem schweren Tanklaster-Brand auf der A40 bei Mülheim nimmt der Zugverkehr über die an der Unfallstelle beschädigte Bahnstrecke Fahrt auf. Ein Gleis sei wieder frei, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag.

Der Lastwagen war am 17. September auf der Autobahn an einer Stelle verunglückt und in Flammen aufgegangen, die von mehreren Eisenbahnbrücken überquert wird. Eine Brücke musste abgerissen werden, es ist eine Behelfsbrücke geplant. Für zwei weitere läuft noch die Überprüfung der Statik. Die Behelfsbrücke erfordere erheblichen Aufwand: Insgesamt seien 32 Bohrpfähle für den Bau des Mittelpfeilers und der Widerlager zu errichten, die jeweils 25 Meter tief gegründet werden müssten, so die Bahn.