Nach Tanklaster-Brand bei Mülheim : A40-Brücke wird abgerissen – Verkehr wohl wochenlang eingeschränkt

Foto: Christoph Reichwein (crei) 11 Bilder Abriss der A40-Brücke wird zur Mammutaufgabe

Mülheim Nach dem Brand eines Tanklasters muss eine Eisenbahnbrücke über der A40 nahe Mülheim erneuert werden. Das erwartete Pendler-Chaos blieb vorerst aus.

Am Montag hat der Abriss der Eisenbahnbrücke über die A40 bei Mülheim begonnen, die ein brennender Tanklaster nach einem Unfall irreparabel beschädigt hatte. „Mit der Hauptstrecke Duisburg-Essen-Dortmund hat es uns an der schlimmsten Stelle erwischt, das ist der größte anzunehmende Unfall“, sagte ein Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn. Geprüft werde nun, welche Schäden die zwei benachbarten Brücken davongetragen hätten, erklärte eine Bahnsprecherin. Falls unversehrt, könnte eine von ihnen das Ruhrgebiet über den Umweg Oberhausen bedienen. Bis es Klarheit gibt, könnte es aber noch ein paar Wochen dauern. Auf Grundlage dessen werde dann mit den anderen Streckenbetreibern ein neuer Ersatzfahrplan erarbeitet. So oder so rechnet die Bahn aber „über Monate“ mit Einschränkungen.

Bereits seit über einer Woche fahren wegen geplanten Streckenarbeiten keine Züge mehr zwischen Essen und Duisburg. Die Menschen müssen seitdem auf Ersatzverkehr-Busse umsteigen. Am Montag sollten die Züge wieder regulär rollen, dann kam der Unfall. Die Schnellbusse fahren nun weiterhin, teils im Zehn-Minuten-Takt. Sie können aber die gesperrte A40 nicht mehr nutzen und müssen Umwege fahren. Es sei deshalb am Montag zu Verspätungen gekommen, sagt ein Bahnsprecher. „Wir bitten die Fahrgäste, entsprechend zu planen.“

Verkehrsunabhängige Alternativen zwischen Duisburg und Essen sind aber auch mit Zügen möglich. So fahren zahlreiche Regional-Express-Linien über Essen-Altenessen, von dort steuert die U18 den Essener Hauptbahnhof an. Auch über die Straßenbahn 901 und einem Umstieg in Mülheim, kann Essen und andersherum Duisburg erreicht werden.

Die Kapazitäten seien derzeit auch zu den Stoßzeiten ausreichend, sagt der Sprecher von Pro Bahn. Das könne sich aber ändern, wenn ab den Herbstferien neue Baustellen hinzukämen wie die geplante zwischen Hamm und Dortmund. Umso wichtiger sei es, dass die anderen Brücken sich als unbeschädigt herausstellten und für Entlastung sorgen könnten.

Wegen der Autobahnsperrung waren am Montag stundenlange Staus durchs Ruhrgebiet erwartet worden. „Das Verkehrschaos ist nicht eingetreten. Es war relativ entspannt“, sagte eine Sprecherin von Straßen NRW. Offenbar gebe es einen hohen Anteil an ortskundigen Pendlern, die nicht die offiziellen Umleitungen genutzt hätten, womöglich seien auch einige aufs Homeoffice umgestiegen. Man werde die Umleitungsstrecken in den nächsten Tagen genau beobachten, aber gewöhnlich sei der Pendlerverkehr zu Beginn der Woche immer am höchsten.