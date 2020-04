Gelsenkirchen Auf der Autobahn 40 bei Gelsenkirchen hat ein Motorradfahrer die Kontrolle verloren und ist über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden.

Der 52 Jahre alte Mann habe am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Dortmund nach ersten Erkenntnissen einen Gegenstand überfahren, teilte die Polizei mit. Der Mann sei in Lebensgefahr, hieß es am Abend von der Polizei.