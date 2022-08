Auf der A4 in Richtung Venlo : Lkw-Fahrer liegt auf dem Standstreifen – Großteil der Verkehrsteilnehmer fährt vorbei

Auf der A4 in Richtung Venlo

Auf der A40 in Richtung Venlo befand sich ein Lkw-Fahrer in einer Notlage (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Essen Ein Einsatz der Autobahnpolizei auf der A40 stimmt nachdenklich. In sengender Hitze lag ein Lkw-Fahrer in einer offenbaren Notlage neben seinem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen vor dem Autobahndreieck Essen-Ost. Ein Großteil der Autofahrer fuhr vorbei - ohne anzuhalten oder den Notruf zu wählen.

Das Einsatzteam der Autobahnpolizeiwache Mühlheim bemerkte auf der A40 in Richtung Venlo kurz vor dem Autobahndreieck Essen-Ost, dass viele Verkehrsteilnehmer vor ihnen in Höhe des auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzuges stark abbremsten. An der Fahrerkabine des Lkw erkannten die Beamten eine Person, bei der es sich offenkundig um den Fahrer des Sattelzuges handelte. Dieser hielt einen Zettel mit der Aufschrift „112“ hoch und deutete immer wieder auf seinen Brustkorb. Sofort verständigten die Beamten Notarzt und Rettungswagen.